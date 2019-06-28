В Курской области на выходных сохранится прохладная и ветреная погода

СЕГОДНЯ 13:36 2019-06-28T13:36:25+03:00

Спасатели напоминают жителям области о соблюдении правил безопасности во время непогоды Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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28 июня с вечера и в течение суток в курской области будт облачно с прояснениями. Местами небольшие дожди. Ветер северо-западный 7-12, днем 9-14, местами порывы до 18 м/с. Температура в ночное время составит +8…+13 °С, днем +14…+19 °С.

Спасатели напоминают жителям области о соблюдении правил безопасности во время непогоды. Со двора и балконов необходимо убрать хозяйственные вещи. Автомобили следует ставить в гараж. При парковке на улице – избегать высоких деревьев и шатких конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить ветхие строение и сооружения повышенного риска – эстакады, мосты, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.

В случае беды нужно звонить в «Службу спасения» по номеру «112».

ИСТОЧНИК KP.RU