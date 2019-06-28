2019-06-28T12:53:47+03:00
Звезды

В Курске пройдет культурно-спортивный фестиваль

Он состоится на площадке перед «Гелиосом»
Яна ШЕЛЕСТ
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Будут конкурсы и розыгрыши от партнеров мероприятияБудут конкурсы и розыгрыши от партнеров мероприятияФото: Из архива "КП"
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28 июня в Курске в 17:00 на площадке перед городским молодежным центром «Гелиос» на улице 50 лет Октября стартует культурно-спортивный фестиваль «Курск – город молодых».

Гостей ждут кавер-группа «Кукуруза», студия танца «Феникс», скейтбординг, спортивная борьба, центр боевого исторического фехтования и реконструкции «Авалон», а также показательные выступления воспитанников ДЮСШ «Картинг». Будут конкурсы и розыгрыши от партнеров мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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