1 июля в Курске перед цирком откроется ярмарка
На ней будет представлен широкий ассортимент продовольственной и промышленной продукции
На ярмарку приглашаются все желающиеФото: Яна ШЕЛЕСТ
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С 1 по 6 июля в Курске на площади Советов будет проходить межрегиональная ярмарка. На ней будет представлен широкий ассортимент продовольственной, а также промышленной продукции курских товаропроизводителей, предприятий регионов России и Республики Беларусь.
Куряне и гости города смогут здесь купить верхнюю одежду, трикотажные изделия, текстиль, постельные принадлежности, обувь, хозяйственные товары, сувениры и другие товары.
ИСТОЧНИК KP.RU