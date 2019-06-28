1 июля в Курске перед цирком откроется ярмарка

СЕГОДНЯ 10:42 2019-06-28T10:42:30+03:00

На ней будет представлен широкий ассортимент продовольственной и промышленной продукции

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С 1 по 6 июля в Курске на площади Советов будет проходить межрегиональная ярмарка. На ней будет представлен широкий ассортимент продовольственной, а также промышленной продукции курских товаропроизводителей, предприятий регионов России и Республики Беларусь.

Куряне и гости города смогут здесь купить верхнюю одежду, трикотажные изделия, текстиль, постельные принадлежности, обувь, хозяйственные товары, сувениры и другие товары.

ИСТОЧНИК KP.RU