2019-06-28T10:42:30+03:00
Экономика

1 июля в Курске перед цирком откроется ярмарка

На ней будет представлен широкий ассортимент продовольственной и промышленной продукции
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
На ярмарку приглашаются все желающиеНа ярмарку приглашаются все желающиеФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

С 1 по 6 июля в Курске на площади Советов будет проходить межрегиональная ярмарка. На ней будет представлен широкий ассортимент продовольственной, а также промышленной продукции курских товаропроизводителей, предприятий регионов России и Республики Беларусь.

Куряне и гости города смогут здесь купить верхнюю одежду, трикотажные изделия, текстиль, постельные принадлежности, обувь, хозяйственные товары, сувениры и другие товары.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24