В Курске утонул 14-летний подросток

СЕГОДНЯ 09:43 2019-06-28T09:43:52+03:00

Изменить размер текста: A A

25 июня днем в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Курска поступило сообщение о происшествии на Ермошкином озере. Во время купания в водоеме утонул 14-летний подросток.

Управление по делам ГО и ЧС при Администрации города Курска вновь и вновь обращается к жителям и гостям города: соблюдайте правила безопасности и рекомендации спасателей во время отдыха у водоемов! Уважаемые родители, не оставляйте детей у воды без присмотра ни на минуту и тем более не разрешайте им посещать водоемы одним, без взрослых.

Если вы стали свидетелем несчастного случая или нарушения правил поведения на воде, незамедлительно сообщите об этом в службу спасения по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU