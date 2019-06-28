В Курском ОПЦ пройдут пожарно-тактические учения
По городу будет передвигаться спецтехника с включенными сигналами
Учения помогут курским огнеборцам подробнее изучить планировку объектаФото: Яна ШЕЛЕСТ
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28 июня в 15.00 в Курском областном перинатальном центре на проспекте Клыкова пройдут пожарно-тактические учения. Спасатели отработают действия по тушению возгораний на объектах с массовым пребыванием людей.
Учения помогут курским огнеборцам подробнее изучить планировку объекта, пути подъезда и водоисточники. Также в рамках тренировки спасатели отработают вопросы взаимодействия между оперативными службами и администрацией.
Во время учений по городу будет передвигаться спецтехника с включенными сигналами и проблесковыми маячками.
ИСТОЧНИК KP.RU