В Сеймском округе Курска будет работать передвижной флюорограф
Обследование могут пройти все желающие
Медики советуют проходить флюорографиию не реже одного раза в годФото: Яна ШЕЛЕСТ
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С 3 по 6 июля в Сеймском округе Курска будет работать передвижной флюорограф. Врачи Курского противотуберкулезного диспансера обследуют всех желающих.
Врач-фтизиатр и лаборант-рентгенолог проверят органы дыхания на наличие как обычных воспалительных заболеваний, так и социально опасного туберкулеза.
Передвижной флюорограф будет работать у сетевого магазина на Магистральном проезде,12 с 12.00 до 18.00. Пройти обследование и получить результат на руки можно будет в считанные минуты.
Медики советуют проходить флюорографию не реже одного раза в год.
ИСТОЧНИК KP.RU