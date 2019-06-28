СЕГОДНЯ 09:03 2019-06-28T09:03:32+03:00

Медики советуют проходить флюорографиию не реже одного раза в год Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Обследование могут пройти все желающие

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С 3 по 6 июля в Сеймском округе Курска будет работать передвижной флюорограф. Врачи Курского противотуберкулезного диспансера обследуют всех желающих.

Врач-фтизиатр и лаборант-рентгенолог проверят органы дыхания на наличие как обычных воспалительных заболеваний, так и социально опасного туберкулеза.

Передвижной флюорограф будет работать у сетевого магазина на Магистральном проезде,12 с 12.00 до 18.00. Пройти обследование и получить результат на руки можно будет в считанные минуты.

Медики советуют проходить флюорографию не реже одного раза в год.

ИСТОЧНИК KP.RU