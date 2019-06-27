В Курске установили источник утечки сероводорода

СЕГОДНЯ 17:34 2019-06-27T17:38:41+03:00

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26 июня в управление по делам ГО И ЧС Администрации Курска от курян начали поступать жалобы на сильный запах сероводорода, возникающий в разных частях города. Сообщения поступали от жителей проспекта Клыкова, Энтузиастов, улиц Косухина, Пионеров, Льва Толстого, Добролюбова, Челюскинцев, Димитрова, их жилых районов Северный и КЗТЗ.

27 июня в областном центре была экстренно создана комиссия, в которую вошли заместители губернатора Алексей Смирнов и Михаил Горбунов, специалисты департамента экологической безопасности и природопользования Курской области, комитета экологической безопасности города Курска, управления Росприроднадзора по Курской области, регионального и городского комитетов ЖКХ и ТЭК.

В первую очередь члены комиссии изучили территорию и акваторию городских очистных сооружений и пришли к выводу, что именно они и являются источником запаха сероводорода, который куряне почувствовали вчера и сегодня. Столь широкое распространение неприятного запаха экологи объясняют сменой погодных условий и сильным ветром в направлении города. Вместе с тем, в акте обследования указано, что нарушений технологического режима работы очистных сооружений не выявлено.

Ситуация взята на особый контроль областной и городской администраций.

ИСТОЧНИК KP.RU