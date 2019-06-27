Жительница Курской области оговорила знакомого, заявив об изнасиловании

СЕГОДНЯ 16:55 2019-06-27T16:55:26+03:00

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Солнцевский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 27-летней жительницы Пристенского района. Женщина подозревается в заведомо ложном доносе о совершении тяжкого преступления.

14 мая 2019 года курянка обратилась в отдел полиции с заявлением, в котором указала, что ее изнасиловал 53-летний знакомый. В ходе проверки следователи установили, что никакого изнасилования не было. Заведомо ложный женщина совершила из-за ссоры со своим знакомым.

Подозреваемая признала свою вину. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU