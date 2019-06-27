2019-06-27T16:55:26+03:00
Происшествия

Жительница Курской области оговорила знакомого, заявив об изнасиловании

В отношении курянки возбудили уголовное дело
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Расследование продолжаетсяРасследование продолжается
Изменить размер текста:

Солнцевский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 27-летней жительницы Пристенского района. Женщина подозревается в заведомо ложном доносе о совершении тяжкого преступления.

14 мая 2019 года курянка обратилась в отдел полиции с заявлением, в котором указала, что ее изнасиловал 53-летний знакомый. В ходе проверки следователи установили, что никакого изнасилования не было. Заведомо ложный женщина совершила из-за ссоры со своим знакомым.

Подозреваемая признала свою вину. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курске установили источник утечки сероводорода
Под Курском нашли артснаряд
В Курской области обещают дожди и похолодание
Власти начали искать причину неприятного запаха в Курске
В Курской области полицейские помогли мужчине с кровотечением добраться до больницы
В Курской области начальник муниципального управления ЖКХ игнорировал обращения граждан
В Курске прошел рейд «Уступи дорогу»
В Курске проходят соревнования по пожарно-спасательному спорту
С курского алиментщика взыскали 576 тысяч рублей
Курские пожарные снялись в фильме Козловского об аварии на ЧАЭС
В Курске пройдет культурно-спортивный фестиваль
В Курске продолжается сезон "Субботних вечеров"
Курянка добилась от государства жилья для своего ребенка-инвалида
Под Курском загорелся грузовик
Курскую область атаковали опасные вредители
В Курске проходит круглый стол "Цифровые преобразования в АПК"
Курянка, представившись экс-судьей, выманила шесть миллионов рублей
В Курской области ожидаются ливневые дожди с градом
В Курске на СЭФ обсудили возможности цифрового здравоохранения
Значимость цифровой трансформации финансовых рынков обозначили на СЭФ в Курске
В Курске стартовала стратегическая сессия «Цифровой туризм»
В Курске в рамках СЭФ проходит конкурс молодых программистов
28 июня в Курске перекроют движение транспорта