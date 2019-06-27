Жительница Курской области оговорила знакомого, заявив об изнасиловании
Солнцевский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 27-летней жительницы Пристенского района. Женщина подозревается в заведомо ложном доносе о совершении тяжкого преступления.
14 мая 2019 года курянка обратилась в отдел полиции с заявлением, в котором указала, что ее изнасиловал 53-летний знакомый. В ходе проверки следователи установили, что никакого изнасилования не было. Заведомо ложный женщина совершила из-за ссоры со своим знакомым.
Подозреваемая признала свою вину. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU