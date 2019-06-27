2019-06-27T16:47:44+03:00
Общество

В Курской области обещают дожди и похолодание

Ветер может достигать 19 м/с
Яна ШЕЛЕСТ
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Температура воздуха ночью составит ночью 12-17 °С, днем 17-22 °СТемпература воздуха ночью составит ночью 12-17 °С, днем 17-22 °СФото: Яна ШЕЛЕСТ
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С вечера 27 июня и на протяжении суток в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшие, местами умеренные дожди. Ветер западный 9-14, местами порывы 14-19 м/с. Температура воздуха ночью составит ночью 12-17 °С, днем 17-22 °С.

Спасатели напоминают жителям области о соблюдении правил безопасности во время непогоды. Со двора и балконов необходимо убрать хозяйственные вещи. Автомобили следует ставить в гараж. При парковке на улице – избегать высоких деревьев и шатких конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить ветхие строение и сооружения повышенного риска – эстакады, мосты, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.

В случае беды нужно звонить в «Службу спасения» по номеру «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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