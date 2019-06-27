Власти начали искать причину неприятного запаха в Курске

СЕГОДНЯ 13:17 2019-06-27T13:18:17+03:00

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Курские власти начали работу над устранением причин появления в городе запаха сероводорода. Об этом сообщила пресс-служба обладминистрации. По информации ведомства, экстренно создана комиссия, в которую вошли специалисты регионального департамента экологической безопасности и природопользования, городского комитета экологической безопасности, управления Росприроднадзора по Курской области. Участники этой комиссии, пытаются установить источник и природу запаха. Особое внимание обещают уделить ситуации на городских очистных сооружениях. - В ближайшее время будет уточненная информация и затем будет решаться вопрос об его устранении запаха, – заявил заместитель губернатора, председатель комитета региональной безопасности Михаил Горбунов.

ИСТОЧНИК KP.RU