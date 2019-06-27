В Курской области полицейские помогли мужчине с кровотечением добраться до больницы

СЕГОДНЯ 12:51 2019-06-27T13:01:39+03:00

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В Курской области сотрудники ГИБДД помогли мужчине добраться до больницы. Как сообщили в региональном УМВД, в Курчатовском районе к правоохранителям обратился житель соседнего поселка. Он вез в лечебное учреждение человека, у которого началось внутреннее кровотечение. Но дорогу к больнице водитель не знал. Тогда полицейские осмотрели автомобиль и убедились, что человек остро нуждается в помощи, а времени на ожидание экстренных служб нет. Стражи порядка решили сопроводить машину до медико-санитарной части города Курчатова. Благодаря этому медикам удалось спасти его жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU