2019-06-27T13:01:39+03:00
Происшествия

В Курской области полицейские помогли мужчине с кровотечением добраться до больницы

Медикам удалось его спасти
Анна ГРЕБЕНКИНА
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В Курской области сотрудники ГИБДД помогли мужчине добраться до больницы. Как сообщили в региональном УМВД, в Курчатовском районе к правоохранителям обратился житель соседнего поселка. Он вез в лечебное учреждение человека, у которого началось внутреннее кровотечение. Но дорогу к больнице водитель не знал. Тогда полицейские осмотрели автомобиль и убедились, что человек остро нуждается в помощи, а времени на ожидание экстренных служб нет. Стражи порядка решили сопроводить машину до медико-санитарной части города Курчатова. Благодаря этому медикам удалось спасти его жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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