В Курской области начальник муниципального управления ЖКХ игнорировал обращения граждан
В прокуратуру Суджанского района поступили обращения местных жителей, в которых они сообщали, что руководитель МУП «ЖКХ г. Суджи» игнорирует их коллективные заявления.
В ходе проверки было установлено, что в апреле и мае 2019 года жители многоквартирных домов обратились к руководителю по вопросам текущих ремонтов крыши, подвала и канализации. Мер к разрешению обращений не предпринималось, ответы заявителям не направлялись.
На основании постановлений прокурора начальника МУП «ЖКХ г. Суджи» два раза привлекли к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в общей сумме 10 тысяч рублей.
Прокурор внес представление, в котором потребовал устранить нарушения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.
ИСТОЧНИК KP.RU