В Курской области начальник муниципального управления ЖКХ игнорировал обращения граждан

СЕГОДНЯ 10:38 2019-06-27T10:42:17+03:00

Начальника МУП «ЖКХ г. Суджи» два раза привлекли к административной ответственности Фото: Из архива "КП"

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В прокуратуру Суджанского района поступили обращения местных жителей, в которых они сообщали, что руководитель МУП «ЖКХ г. Суджи» игнорирует их коллективные заявления.

В ходе проверки было установлено, что в апреле и мае 2019 года жители многоквартирных домов обратились к руководителю по вопросам текущих ремонтов крыши, подвала и канализации. Мер к разрешению обращений не предпринималось, ответы заявителям не направлялись.

На основании постановлений прокурора начальника МУП «ЖКХ г. Суджи» два раза привлекли к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в общей сумме 10 тысяч рублей.

Прокурор внес представление, в котором потребовал устранить нарушения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU