2019-06-27T09:15:09+03:00
Общество

В Курске проходят соревнования по пожарно-спасательному спорту

В чемпионате принимают участие 15 команд
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
В соревнованиях принимают участие 17 командВ соревнованиях принимают участие 17 командФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:

26 июня в Курске состоялось торжественное открытие Чемпионата и Кубка ВДПО по пожарно-спасательному спорту, которые посвящены 370-летию Пожарной охраны России и Году предупреждения ЧС.

В соревнованиях принимают участие 15 команд сборных команд пожарных частей и подразделений, входящих в структуру ГУ МЧС по Курской области, а также команда Курского государственного политехнического колледжа. Вне зачета выступала команда из Белгородской области.

В первый день соревнований спортсмены преодолели стометровую полосу с препятствиями и пожарную эстафету. 27 июня пройдут еще два этапа - подъем по штурмовой лестнице и боевое развертывание. Завершится чемпионат награждением победителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курской области начальник муниципального управления ЖКХ игнорировал обращения граждан
В Курске прошел рейд «Уступи дорогу»
С курского алиментщика взыскали 576 тысяч рублей
Курские пожарные снялись в фильме Козловского об аварии на ЧАЭС
В Курске пройдет культурно-спортивный фестиваль
В Курске продолжается сезон "Субботних вечеров"
Курянка добилась от государства жилья для своего ребенка-инвалида
Под Курском загорелся грузовик
Курскую область атаковали опасные вредители
В Курске проходит круглый стол "Цифровые преобразования в АПК"
Курянка, представившись экс-судьей, выманила шесть миллионов рублей
В Курской области ожидаются ливневые дожди с градом
В Курске на СЭФ обсудили возможности цифрового здравоохранения
Значимость цифровой трансформации финансовых рынков обозначили на СЭФ в Курске
В Курске стартовала стратегическая сессия «Цифровой туризм»
В Курске в рамках СЭФ проходит конкурс молодых программистов
28 июня в Курске перекроют движение транспорта