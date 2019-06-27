В Курске проходят соревнования по пожарно-спасательному спорту

СЕГОДНЯ 09:15 2019-06-27T09:15:09+03:00

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26 июня в Курске состоялось торжественное открытие Чемпионата и Кубка ВДПО по пожарно-спасательному спорту, которые посвящены 370-летию Пожарной охраны России и Году предупреждения ЧС.

В соревнованиях принимают участие 15 команд сборных команд пожарных частей и подразделений, входящих в структуру ГУ МЧС по Курской области, а также команда Курского государственного политехнического колледжа. Вне зачета выступала команда из Белгородской области.

В первый день соревнований спортсмены преодолели стометровую полосу с препятствиями и пожарную эстафету. 27 июня пройдут еще два этапа - подъем по штурмовой лестнице и боевое развертывание. Завершится чемпионат награждением победителей.

ИСТОЧНИК KP.RU