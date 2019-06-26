Курские пожарные снялись в фильме Козловского об аварии на ЧАЭС

СЕГОДНЯ 16:50 2019-06-26T16:50:59+03:00

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В Курчатове продолжаются съемки фильма про Чернобыльскую аварию. Сюжет картины под рабочим названием «Когда падали аисты» основан на реальной истории команды добровольцев-ликвидаторов. Съемки на территории недостроенного энергоблока №5 Курской АЭС уже завершены и сейчас актеры работают на набережной. На съемочной площадке кипит рабочий процесс. Руководит действием режиссер Данила Козловский.

Начальник Противопожарной службы Курской области Анатолий Бабенко и сотрудники Центра противопожарной пропаганды посетили съемочную площадку и пообщались с Данилой Козловским, который не только режиссирует, но и играет в фильме главную роль. По словам Козловского, весь съемочный процесс идет по плану – режиссер уже доволен проделанной работой.

Главная задача, которая стояла перед командой – это не только максимально правдоподобно рассказать о чернобыльской трагедии, но и воссоздать в условиях реальности эпоху 80-х годов. В этом помогла Противопожарная служба при поддержке Администрации Курской области. Пожарно-техническое вооружение, ретро-техника и военные бронетранспортеры отлично вписались в кадры. Участие в съемках принимали и настоящие пожарные, а также ретро-пожарные автомобили.

Съемочный процесс в Курчатове подходит к концу. Работу здесь должны завершить к 3 июля. Ну а увидеть киноленту куряне и все жители страны смогут только в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU