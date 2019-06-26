В Курске пройдет культурно-спортивный фестиваль

СЕГОДНЯ 16:40 2019-06-26T16:40:23+03:00

Гостей ожидает выставка-ярмарка авторских работ, розыгрыши ценных призов и подарков от партнеров Фото: Светлана ВОЛКОВА

Мероприятие состоится на площадке перед ГМЦ «Гелиос»

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28 июня в 17.00 на площадке перед ГМЦ «Гелиос» состоится молодежный культурно-спортивный фестиваль «Курск – город молодых», посвященный Дню российской молодежи.

Основная задача фестиваля - продвижение лучших образцов молодежного искусства, созданных, в первую очередь, молодыми творческими объединениями. В конкурсной программе - более 12 направлений молодежного искусства: выступление кавер-группы «Кукуруза», показательные выступления клубов и спортивных секций. Гостей ожидает выставка-ярмарка авторских работ, розыгрыши ценных призов и подарков от партнеров.

В фестивале примут участие представители Курской федерации скейтбординга «Kurskeyt», клуба исторического фехтования «Авалон», федерации стрельбы из лука, регби, спортивной борьбы, брейкдансеры, роллеры, а также шоу-балет «Хамелеон», курская школа бит-бокса, картинг-клуб «Вертикаль», студия танца «Феникс».

ИСТОЧНИК KP.RU