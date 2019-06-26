В Курске пройдет культурно-спортивный фестиваль
28 июня в 17.00 на площадке перед ГМЦ «Гелиос» состоится молодежный культурно-спортивный фестиваль «Курск – город молодых», посвященный Дню российской молодежи.
Основная задача фестиваля - продвижение лучших образцов молодежного искусства, созданных, в первую очередь, молодыми творческими объединениями. В конкурсной программе - более 12 направлений молодежного искусства: выступление кавер-группы «Кукуруза», показательные выступления клубов и спортивных секций. Гостей ожидает выставка-ярмарка авторских работ, розыгрыши ценных призов и подарков от партнеров.
В фестивале примут участие представители Курской федерации скейтбординга «Kurskeyt», клуба исторического фехтования «Авалон», федерации стрельбы из лука, регби, спортивной борьбы, брейкдансеры, роллеры, а также шоу-балет «Хамелеон», курская школа бит-бокса, картинг-клуб «Вертикаль», студия танца «Феникс».
ИСТОЧНИК KP.RU