В Курске продолжается сезон "Субботних вечеров"

СЕГОДНЯ 16:30 2019-06-26T16:30:47+03:00

Все лето в городе проходят бесплатные мероприятия на открытых площадках Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Продолжается сезон концертов под открытым небом в рамках творческих проектов «Субботний вечер» и «Танцующий город». Все лето у жителей и гостей города есть возможность услышать популярные произведения русских и зарубежных композиторов в исполнении профессиональных коллективов, увидеть новые хореографические постановки, принять участие в мастер-классах по различным танцевальным направлениям, узнать особенности культурных традиций народов, проживающих в Курске, и многое другое.

Для зрителей выступают лучшие творческие коллективы и солисты города: артисты концертно-творческого центра «Звездный», детских школ искусств, дворцов детского творчества, высших учебных заведений, танцевальных студий, общественных организаций и национальных диаспор.

На этой неделе приглашаем посетить:

26 июня, 18.00, парк Героев Гражданской войны.

Парк наполнится звуками танцевальных мелодий в исполнении эстрадного оркестра центра «Звёздный» (рук. В. Кравченко). Колектив отличает артистизм, темперамент и чувство стиля, внимание к зрительским предпочтениям и высокий уровень исполнительского мастерства.

29 июня, 17.00, парк им. Ф.Э. Дзержинского.

Концертная программа вокального ансамбля «Разветье» центра «Звёздный» (рук. заслуженный работник культуры РФ О. Бондарева). Ансамбль – лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, среди которых - «Золотой дракон» (Китай), «Серебряный дельфин» (о. Крит).

29 июня, 18.00, сквер им. Г.В. Свиридова.

Танцевальный опен-эйр Студии танца "CASA LATINA": зажигательные ритмы сальсы, бачаты, кизомбы, хастла, участвовать в которых могут все желающие, независимо от наличия танцевальных навыков.

29 июня, 18.00, парк Героев Гражданской войны.

В концертной программе ансамбля русской песни «Разгуляй» центра «Звездный» (рук. заслуженный работник культуры РФ М. Сацук) прозвучат народные, казачьи и солдатские песни.

Ансамбль - лауреат международных, всероссийских конкурсов и фестивалей народной песни, постоянный участник городских и областных праздников, концертов, фестивалей, смотров, народных гуляний.

ИСТОЧНИК KP.RU