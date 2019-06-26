Курянка добилась от государства жилья для своего ребенка-инвалида

СЕГОДНЯ 15:52 2019-06-26T15:52:39+03:00

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В Курчатовскую прокуратуру обратилась курянка с заявлением о нарушении жилищных прав ее ребенка-инвалида.

Женщина живет в Курчатове на площади 14 "квадратов" со своей 10-летней дочерью, которая страдает тяжелым психическим заболеванием. Семья признана малоимущей.

В 2017 году постановлением администрации. Курчатов ребенок-инвалид включен в список граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилья по договорам социального найма. Однако с 1 января 2018 года заболевание, которым страдает дочь заявительницы, исключено из списка заболеваний, при которых невозможно совместное проживание в одной квартире. Это стало основанием для отказа в предоставлении семье жилья вне очереди.

Как показала проверка, право на внеочередное обеспечение жильем возникло у заявительницы до изменения действующего законодательства. Внеочередной характер обеспечения жилым помещением предполагает немедленную реализацию права после его возникновения, пояснили в прокуратуре.

Курчатовский межрайонный прокурор направил главе администрации Курчатов представление, в котором потребовал восстановить ребенка-инвалида в списках очередников. Курянке и ее дочери предоставлена квартира в Курчатове.

ИСТОЧНИК KP.RU