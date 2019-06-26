2019-06-26T15:48:08+03:00
Происшествия

Под Курском загорелся грузовик

ЧП произошло в Медвенском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Огонь повредил в грузовике моторный отсек и частично салонОгонь повредил в грузовике моторный отсек и частично салонФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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26 июня в 09:34 недалеко от села Высокое Медвенского района загорелся грузовой автомобиль ЗИЛ-131. На место ЧП выехали пожарные и сотрудники скорой помощи.

Возгорание локализовали в 09:52, ликвидировали полностью - в 09:53. Огонь повредил в грузовике моторный отсек и частично салон.

В ликвидации пожара принимали участие 11 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС пять человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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