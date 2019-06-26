Под Курском загорелся грузовик

СЕГОДНЯ 15:48 2019-06-26T15:48:08+03:00

Огонь повредил в грузовике моторный отсек и частично салон Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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26 июня в 09:34 недалеко от села Высокое Медвенского района загорелся грузовой автомобиль ЗИЛ-131. На место ЧП выехали пожарные и сотрудники скорой помощи.

Возгорание локализовали в 09:52, ликвидировали полностью - в 09:53. Огонь повредил в грузовике моторный отсек и частично салон.

В ликвидации пожара принимали участие 11 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС пять человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU