Под Курском загорелся грузовик
ЧП произошло в Медвенском районе
Огонь повредил в грузовике моторный отсек и частично салонФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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26 июня в 09:34 недалеко от села Высокое Медвенского района загорелся грузовой автомобиль ЗИЛ-131. На место ЧП выехали пожарные и сотрудники скорой помощи.
Возгорание локализовали в 09:52, ликвидировали полностью - в 09:53. Огонь повредил в грузовике моторный отсек и частично салон.
В ликвидации пожара принимали участие 11 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС пять человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU