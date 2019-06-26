Курскую область атаковали опасные вредители

СЕГОДНЯ 15:01 2019-06-26T15:01:16+03:00

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Только недавно «КП» рассказывала о нашествии на Курскую область оранжево-черных бабочек, поражающих посевы. А на днях появилась информация, что в регион прилетел еще более опасный вредитель – американская белая бабочка. В «Россельхозцентр» об этом поступило сообщение от председателя одного из садовых товариществ, тревогу в соцсетях забили и жители Сеймского округа, обнаружив на деревьях и кустарниках подозрительную паутину.

В «Россельхозцентре» пояснили, что гусеница американской белой бабочки повреждает более 140 видов древесных, кустарниковых пород, травянистые растения и все плодовые культуры. Предпочитаемые породы – шелковица и клен ясенелистный. Вредитель устраивает паутинные гнезда и питается листьями в течение 40-50 дней.

Вред от американской белой бабочки бывает особенно значительным во время развития гусениц второго поколения, которые появляются в августе-сентябре. Молодые особи скелетируют листья, гусеницы старших возрастов полностью съедают листовую пластинку. При большой заселенности может быть объедена вся листва, а дерево сплошь опутано паутиной.

Также в управлении регионального Россельхознадзора сообщили, что в лесах Кореневского района на площади 6169 га выявлены карантинные вредители леса - черный сосновый усач и большой черный еловый усач. Это опасные вредители хвойных пород деревьев.

Жуки интенсивно заселяют растущие ослабленные и срубленные деревья, ветровал, бурелом, неокоренные лесоматериалы, крупные порубочные остатки. Заселенные вредителями деревья гибнут. Самка взрослого жука-усача способна за раз отложить до 30 яиц. Каждая личинка прогрызает на месте небольшую площадку, а затем вгрызается вглубь ствола, превращая его в решето. Также эти насекомые питаются молодыми побегами, повреждая ветви и крону хвойных растений.

ИСТОЧНИК KP.RU