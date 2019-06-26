Курянка, представившись экс-судьей, выманила шесть миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:43 2019-06-26T14:43:26+03:00

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Суд вынес приговор 45-летней курянке. Ее признали виновной в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Женщина от знакомых узнала, что детей двух жительниц Курска привлекли к уголовной ответственности за сбыт наркотиков. Мошенница решила "подзаработать" и представилась судьей в отставке.Она рассказала родным подозреваемых, что у нее есть знакомые среди сотрудников правоохранительных органов и прокуратуры и предложила оказать содействие в решении вопроса о прекращении уголовного преследования. Женщина убедила их в необходимости воспользоваться услугами некоего адвоката из Воронежа, якобы имеющего опыт работы по такой категории дел, а также других людей, которые могут повлиять на ход расследования уголовного дела.

Под предлогом оплаты услуг адвоката, а также для получения нужных результатов экспертиз, курянка получала от потерпевших крупные денежные суммы. Общая сумма, полученная обманным путем, составила более 6 млн. рублей.

Суд дал курянке четыре года исправительной колонии общего режима. С подсудимой взыскали также сумму похищенных денег.

ИСТОЧНИК KP.RU