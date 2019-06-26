В Курской области ожидаются ливневые дожди с градом

СЕГОДНЯ 14:14 2019-06-26T14:14:33+03:00

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27 июня днем в Курской области ожидаются местами сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистое усиление порывами до 16-21 м/с.

Спасатели напоминают жителям области о соблюдении правил безопасности во время непогоды. Со двора и балконов необходимо убрать хозяйственные вещи. Автомобили следует ставить в гараж. При парковке на улице – избегать высоких деревьев и шатких конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить ветхие строение и сооружения повышенного риска – эстакады, мосты, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.

В случае беды нужно звонить в «Службу спасения» по номеру «112».

ИСТОЧНИК KP.RU