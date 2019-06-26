28 июня в Курске перекроют движение транспорта

СЕГОДНЯ 13:32 2019-06-26T13:32:15+03:00

Движение транспорта по улице Ленина будет закрыто с 8.00 Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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28 июня в Курске пройдет традиционный крестный ход. Икону Божией Матери «Знамение» Курская Коренная перенесут из Знаменского кафедрального собора города Курска в Коренную пустынь. Крестный ход начнется в 10:00 и пройдёт по маршруту Красная площадь - улица Ленина - улица Перекальского - улица Дубровинского до Введенского храма.

Движение транспорта по улице Ленина, Красной площади и улице Сонина будет закрыто 28 июня с 8.00, за исключением пассажирского транспорта, движение которого планируется закрыть с 9.00.

С 10.00 будет закрыто движение всех видов транспорта по улицам Павлова, Перекальского, Дубровинского - от Кировского моста до ул. Маяковского, Маяковского от ул. Октябрьской до ул. Дубровинского.

Движение автомобильного транспорта в сторону Железнодорожного округа будет организовано через вторую Новоселовку, со стороны СХА – через улицу Братскую, в сторону СХА – от Центрального рынка по улице Верхней Луговой. Движение автотранспорта будет осуществляться по улице Радищева в обычном режиме.

Парковка транспортных средств на расстоянии ближе 50 метров от улиц Ленина, Красная площадь, площадь Перекальского, улиц Перекальского, Маяковского, Октябрьской, Дубровинского будет запрещена.

С 9:00 до 11:00 на время закрытия движения по ул. Сонина, Красной площади, ул. Ленина движение городского пассажирского транспорта будет организовано со стороны Сеймского округа и Северо-Западного жилого района через ул. В. Луговую, в направлении Железнодорожного округа - по ул. 2-я Новоселовка.

Движение микроавтобусов по маршрутам № 227, 228, 273, 274 будет организовано до остановки «Ул. Почтовая» по ул. Радищева и обратно. Движение автобусов и микроавтобусов по кольцевым маршрутам № 39, 83, 93, 280 будет осуществляться по ул. Радищева. В связи с Крестным ходом будет приостановлено движение троллейбусов.

ИСТОЧНИК KP.RU