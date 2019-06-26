Для участия в СЭФ в Курск приехало около трех тысяч человек
26 июня в Курске стартовал Среднерусский экономический форум. Основные мероприятия СЭФ-2019 проходят в СКК, также задействованы площадки КГУ, ЮЗГУ, Дворца молодежи, Курской ТПП. Тема форума – «Цифровой регион».
В работе СЭФ принимают участие около трех тысяч человек. Это представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти Центральной России, государственных корпораций, крупнейших научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса.
Сегодняшняя программа форума включает различные тематические заседания, а также конкурс молодых программистов
ИСТОЧНИК KP.RU