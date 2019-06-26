2019-06-26T12:35:33+03:00
Деловой Курск

Для участия в СЭФ в Курск приехало около трех тысяч человек

Стартовал Среднерусский экономический форум
Ольга ДАНИЛОВА
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По традиции СЭФ проходит в КурскеПо традиции СЭФ проходит в КурскеФото: предоставлено пресс-службой
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26 июня в Курске стартовал Среднерусский экономический форум. Основные мероприятия СЭФ-2019 проходят в СКК, также задействованы площадки КГУ, ЮЗГУ, Дворца молодежи, Курской ТПП. Тема форума – «Цифровой регион».

В работе СЭФ принимают участие около трех тысяч человек. Это представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти Центральной России, государственных корпораций, крупнейших научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса.

Сегодняшняя программа форума включает различные тематические заседания, а также конкурс молодых программистов

ИСТОЧНИК KP.RU

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