Под Курском утонул мужчина

СЕГОДНЯ 16:50 2019-06-25T16:50:43+03:00

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25 июня в 13.55 в «Службу спасения» поступило сообщение о том, что на реке Тускарь в Щетинке при купании в необорудованном месте утонул мужчина.

На место происшествия выехали сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи, группа специальных и водолазных работ Аварийно-спасательной службы Курской области.

Тело погибшего подняли из воды. Привлекалась группировка сил и средств в составе четыре единицы техники, 11 человек, в том числе от МЧС два единицы техники, пять человек.

ГУ МЧС России по Курской области предупреждает: Уважаемые куряне, будьте внимательны и осторожны, соблюдайте все меры безопасности при посещении водоемов! При необходимости обращайтесь по телефону службы спасения «112».

ИСТОЧНИК KP.RU