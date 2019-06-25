2019-06-25T16:08:52+03:00
Происшествия

Житель Курской области совершил несколько краж и убил пенсионерку

Злоумышленник проведет в колонии 16 лет
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Курянин полностью признал вину в совершении краж, в убийстве – частичноКурянин полностью признал вину в совершении краж, в убийстве – частичноФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

24 июня Курский областной суд вынес приговор в отношении 31-летнего курянина, который совершил шесть краж и убил пожилую женщину. Ранее судимый молодой человек с января 2017 по февраль 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проникал в различные домовладения и похищал оттуда продукты питания и бытовую технику. Мужчина также похитил на улице велосипед, в магазине – чужую сумку, а со склада организации – гидроцилиндр с сельхозтехники.

В феврале 2018 года злоумышленник в деревне Ниженка Солнцевского района залез в чужой дом для кражи имущества, но столкнулся с 67-летней хозяйкой. Он сильно избил женщину, а затем с похищенным добром скрылся. Пенсионерка от полученных травм скончалась.

Курянин полностью признал вину в совершении краж, в убийстве – частично, отрицая умысел. Мужчину признали виновным в преступлениях и назначили ему наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год.

В пользу дочери погибшей взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей, также ей возместят расходы, связанные с погребением. Свыше 23 тысяч рублей осужденный заплатит в качестве возмещения материального ущерба за совершенные кражи, сообщили в пресс-службе Курского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Курском утонул мужчина
"Курскводоканал" объяснил перебои с водой аномальной жарой
Куряне взяли золото первенства России по легкой атлетике среди юниоров
На День молодежи в Курске выступит Dj Ruslan Nigmatullin
Музей «Усадьба Афанасия Фета» приглашает на «Фетовские чтения»
Курянам не рекомендуют купаться на Сейме из-за загрязнения воды
Курские пожарные вынесли из задымленной квартиры мужчину
Курские таможенники вернули литовские металлические трубы на Украину
На СЭФ-2019 в Курске обсудят условия цифровой трансформации финансовых рынков
Под Курском в Сейме погибла рыба
На Курскую Коренскую ярмарку будут ходить автобусы
На выходных в Курске закроют движение транспорта
На Курской Коренской ярмарке испекут гигантскую коврижку
В курском СК рассказали о подробностях ареста Надежды Тарубаровой
В Курске презентовали фильм о гибели АПРК