Житель Курской области совершил несколько краж и убил пенсионерку

СЕГОДНЯ 16:08 2019-06-25T16:08:52+03:00

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24 июня Курский областной суд вынес приговор в отношении 31-летнего курянина, который совершил шесть краж и убил пожилую женщину. Ранее судимый молодой человек с января 2017 по февраль 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проникал в различные домовладения и похищал оттуда продукты питания и бытовую технику. Мужчина также похитил на улице велосипед, в магазине – чужую сумку, а со склада организации – гидроцилиндр с сельхозтехники.

В феврале 2018 года злоумышленник в деревне Ниженка Солнцевского района залез в чужой дом для кражи имущества, но столкнулся с 67-летней хозяйкой. Он сильно избил женщину, а затем с похищенным добром скрылся. Пенсионерка от полученных травм скончалась.

Курянин полностью признал вину в совершении краж, в убийстве – частично, отрицая умысел. Мужчину признали виновным в преступлениях и назначили ему наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год.

В пользу дочери погибшей взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей, также ей возместят расходы, связанные с погребением. Свыше 23 тысяч рублей осужденный заплатит в качестве возмещения материального ущерба за совершенные кражи, сообщили в пресс-службе Курского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU