"Курскводоканал" объяснил перебои с водой аномальной жарой

СЕГОДНЯ 16:00 2019-06-25T16:00:57+03:00

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Водопотребление резко возросло из-за продолжительной жаркой погодой, сообщили в администрации региона. Так, в многоквартирных жилых домах (МКД) расход увеличился на 10-15%, в индивидуальной жилой застройке – на 60-80%, иногда в два-два с половиной раза. Все имеющиеся мощности водозаборных сооружений и насосных станций МУП «Курскводоканал» задействованы. Однако при увеличении водопотребления возрастают гидравлические сопротивления в трубопроводах, которые не рассчитаны на пропуск огромных дополнительных расходов, заявили чиновники.

Основной объем воды, который тратится жителями частного сектора, идет на нерациональный полив, считают в обладминистрации. Из-за этого снижается давление в сети, его бывает недостаточно для подъема воды на верхние этажи. Таким образом, жилые дома, которые находятся далеко от насосных станций и в более высоких точках рельефа местности, периодически испытывают недостаток воды из-за водопотребления соседей. Специалисты МУП «Курскводоканал» регулярно проводят рейды в застройках частного сектора для ограничения бесконтрольных поливов, однако решение остается за владельцами домов. Также специалисты перераспределяют объем воды в частном секторе и увеличивают подача воды потребителям, находящимся в гидравлически невыгодных условиях.

«Курскводоканал» призывает жителей к рациональному использованию воды.

ИСТОЧНИК KP.RU