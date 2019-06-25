2019-06-25T15:34:44+03:00
Спорт

Куряне взяли золото первенства России по легкой атлетике среди юниоров

По итогам соревнований сборная Курской области стала третьей в Высшей лиге
Ольга ДАНИЛОВА
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Юные спортсмены прославили Курскую областьЮные спортсмены прославили Курскую областьФото: Светлана ВОЛКОВА
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Первое место в эстафете 4х100 метров первенства России по легкой атлетике среди юниоров до 20 лет завоевали куряне, сообщает комитет по физической культуре и спорту Курской области. В состав команды победителей вошли Влад Тумаркин, Илья Лыков, Артём Дроздов и Вадим Домарев.

Кроме того, наши спортсмены завоевали еще две серебряные медали: Вадим Домарев - в беге на сто метров и Денис Боев - на дистанции в 400 метров.

По итогам соревнований сборная Курской области стала третьей в Высшей лиге. Поздравляем!

Первенство России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет проходило в Саранске. Участие принимали 540 спортсменов из 70 регионов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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