2019-06-25T14:42:22+03:00
Звезды

На День молодежи в Курске выступит Dj Ruslan Nigmatullin

Основные гулянья развернуться 30 июня
Ольга ДАНИЛОВА
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Праздничные программы пройдут во всех округах городаПраздничные программы пройдут во всех округах городаФото: Светлана ВОЛКОВА
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По случаю Дня молодежи в Курске во всех округах пройдут праздничные мероприятия. А 30 июня с 17:00 начнет работу проект «Молодежный проспект» на четырех арт-площадках:

«Арт-площадка имени Александра Дейнеки» (на пересечении ул. Ленина и ул. Садовая) - это пленэр и художественный мастер-класс молодых художников Курска; стрит-арт; выступления молодежных театров; бардов;

«Арт-площадка Валерия Чаплыгина» (Театральная площадь): выступления экстремальных спортивных коллективов (велотриал, велофристайл, воркаут, скейтбординг, агрессивные ролики и др.); соревнования по флэтболу и голдспринту; битбокс, танцевальный батл молодежных коллективов Курска;

«Арт-площадка Леонида Винцкевича» (около памятника Г.В. Свиридову) – концерт уникального Jazz-Rock проекта Черноземья – «TAKE FIRE»;

«Модная арт-площадка» (около здания ЦУМа) - встреча со стилистами, мастер-классы визажистов, фотосессии, показ коллекций молодых модельеров.

20:00 – 22:00 на Красной площади состоится праздничный концерт «Молодежь - гордость Курского края!». Выступят: кавер-группа «GUCCI band», коллектив «Хищники» (трибьют группы «Звери»), хэдлайнер вечера Dj Ruslan Nigmatullin;

В 22:00 прогремит праздничный салют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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