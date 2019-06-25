2019-06-25T14:15:18+03:00
Звезды

Музей «Усадьба Афанасия Фета» приглашает на «Фетовские чтения»

Праздник состоится 7 июля
Яна ШЕЛЕСТ
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Фетовский праздник – это и отдых, и радость, и вдохновениеФетовский праздник – это и отдых, и радость, и вдохновение
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7 июля, в воскресенье, в музее «Усадьба Афанасия Фета», которое расположено в Воробьевке под Курском пройдет литературно-музыкальный праздник «Фетовские чтения».

Ласковое солнце, музыка и поэзия ежегодно привлекают в усадьбу посетителей из разных уголков страны. Фетовский праздник – это и отдых, и радость, и вдохновение.

Отправление автобусов от краеведческого музея в Курске в 9:00 (сбор в 08:40). Время проведения мероприятия: 10:00-14:30. Справки и запись по телефону: +7 (4712) 51-15-81; 70-21-28.

ИСТОЧНИК KP.RU

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