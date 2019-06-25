2019-06-25T13:59:07+03:00
Общество

Курянам не рекомендуют купаться на Сейме из-за загрязнения воды

Обстановка на городских пляжах нормальная, заверили в мэрии
Ольга ДАНИЛОВА
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На пляжах Курска вода безопасна, сказали в мэрииНа пляжах Курска вода безопасна, сказали в мэрииФото: Светлана ВОЛКОВА
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Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области и городская администрация комментируют ситуацию с обстановкой на реке Сейм в поселке Ворошнево.

Результаты исследований проб речной воды показали ее загрязненность вредными веществами сверхустановленного норматива на участке от очистных сооружений до границ Октябрьского и Курчатовского районов. Последующие анализы показали, что концентрация загрязнителей снижается. Патогенных микроорганизмов в воде не обнаружено. Лабораторный мониторинг продолжается, сообщили в администрации региона.

Однако до момента полной нормализации обстановки Управление Роспотребнадзора рекомендует воздержаться от купания в реке Сейм в Октябрьском районе. Что касается пляжей в Курске, то купание и отдых на их территории, по словам и.о. первого заместителя главы администрации города Николая Цыбина, не представляют опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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