2019-06-25T13:03:17+03:00
Общество

Курские пожарные вынесли из задымленной квартиры мужчину

ЧП произошло в Курчатове
Яна ШЕЛЕСТ
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Пострадавшего вынесли на свежий воздух и передали сотрудникам скорой помощиПострадавшего вынесли на свежий воздух и передали сотрудникам скорой помощиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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24 июня в 11:14 в «Службу спасения» поступило сообщение о пожаре в поселке Никольском Курчатовского района. Из окна многоквартирного дома валил дым. Приехавшие на место ЧП пожарные начали осматривать квартиру. В одной из комнат они обнаружили мужчину, который находился без сознания.

Пострадавшего вынесли на свежий воздух и передали сотрудникам скорой помощи. Спасенным оказался 49-летний хозяин квартиры. Позже выяснилось, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения курил в постели. Затем он уснул, сигарета упала на одеяло.

Проснувшись, он перенес тлеющее одеяло в ванную комнату и опять лег спать. Квартира постепенно наполнилась дымом. Если бы не прибывшие оперативно пожарные и бдительные соседи, трагедии было бы не избежать. Мужчину доставили в больницу, где ему оказали всю необходимую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает, он находится дома.

Спасатели убедительно просят курян и гостей региона соблюдать правила пожарной безопасности в быту, лесах и общественных местах! В случае любой беды обращайтесь за помощью в «Службу спасения» по номеру «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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