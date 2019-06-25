Курские таможенники вернули литовские металлические трубы на Украину

СЕГОДНЯ 12:23 2019-06-25T12:23:20+03:00

По закону в Россию запрещен ввоз такого товара из соседнего государства

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На таможенном посту Крупец Курской таможни изъяли запрещенные к ввозу в Россию металлические трубы.

Транспорт следовал из Украины транзитом через Россию и Казахстан в Узбекистан. Во время таможенного контроля выяснилось, что в составе сборного груза есть 780 килограммов металлических труб. Трубы изготовлены в Литве, но на территорию Евразийского экономического союза ввозятся из Украины.

По закону введен запрет на ввоз в Российскую Федерацию ряда товаров, страной происхождения либо страной отправления которых является Украина, или, которые перемещаются через территорию Украины. Такие запреты действуют и в отношении металлических труб, отметили на таможне.

Против украинской фирмы-перевозчика по факту несоблюдения установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации запретов на ввоз товаров в Российскую Федерацию возбуждено дело об административном правонарушении. Запрещенный товар возвращен на Украину. Остальной сборный груз проследовал по назначению.

ИСТОЧНИК KP.RU