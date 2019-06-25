Под Курском в Сейме погибла рыба
21 июня в связи с поступившей информацией о заморе рыбы в реке Сейм специально созданная комиссия из представителей регионального департамента экологии, управления Росприроднадзора, отдела охраны водных ресурсов, комитета ЖКХ и ТЭК, а также «Водоканала» обследовала территорию. Было установлено, что неизвестная организация сбрасывает сточные воды в городскую канализацию, которая принадлежит «Курскводоканалу».
Вода поступает в реку без очистки. На поверхности воды плавает погибшая рыба, присутствует специфический запах. Образцы рыбы отобрали для проведения лабораторных исследований. Управление Росприроднадзора по Курской области начало проверку в отношении МУП «Курскводоканал» и всех предприятий, подключенных к централизованной системе водоотведения. Возбуждено дело об административном правонарушении.
Главам Курского, Кореневского, Курчатовского, Льговского, Рыльского, Октябрьского и Глушковского районов, а также городов Курчатова, Льгова и Рыльска рекомендовано вести круглосуточный мониторинг за состоянием на реке Сейм.
Жителям города и области рекомендуется:
- воздерживаться от купания в необорудованных несанкционированных местах;
- при посещении водоемов обращать внимание на их состояние и состояние прибрежных полос, в том числе на необычное изменение запаха, цвета, прозрачности воды, гибель околоводных растений и рыб и т.д.;
- категорически нельзя использовать воду открытых водоёмов для питья и приготовления пищи;
- в целях профилактики острых кишечных инфекций используемую в пищевых целях питьевую воду из водопровода, колодцев, родников следует подвергать кипячению.
При обнаружении несанкционированных сбросов в городскую канализацию звоните в аварийно-диспетчерскую службу МУП «Водоканал города Курска» по тел. 700-614.
ИСТОЧНИК KP.RU