2019-06-25T11:59:14+03:00
Общество

Под Курском в Сейме погибла рыба

По факту гибели проводится проверка
Яна ШЕЛЕСТ
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На поверхности воды плавает погибшая рыба, присутствует специфический запахНа поверхности воды плавает погибшая рыба, присутствует специфический запахФото: Яна ШЕЛЕСТ
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21 июня в связи с поступившей информацией о заморе рыбы в реке Сейм специально созданная комиссия из представителей регионального департамента экологии, управления Росприроднадзора, отдела охраны водных ресурсов, комитета ЖКХ и ТЭК, а также «Водоканала» обследовала территорию. Было установлено, что неизвестная организация сбрасывает сточные воды в городскую канализацию, которая принадлежит «Курскводоканалу».

Вода поступает в реку без очистки. На поверхности воды плавает погибшая рыба, присутствует специфический запах. Образцы рыбы отобрали для проведения лабораторных исследований. Управление Росприроднадзора по Курской области начало проверку в отношении МУП «Курскводоканал» и всех предприятий, подключенных к централизованной системе водоотведения. Возбуждено дело об административном правонарушении.

Главам Курского, Кореневского, Курчатовского, Льговского, Рыльского, Октябрьского и Глушковского районов, а также городов Курчатова, Льгова и Рыльска рекомендовано вести круглосуточный мониторинг за состоянием на реке Сейм.

Жителям города и области рекомендуется:

- воздерживаться от купания в необорудованных несанкционированных местах;

- при посещении водоемов обращать внимание на их состояние и состояние прибрежных полос, в том числе на необычное изменение запаха, цвета, прозрачности воды, гибель околоводных растений и рыб и т.д.;

- категорически нельзя использовать воду открытых водоёмов для питья и приготовления пищи;

- в целях профилактики острых кишечных инфекций используемую в пищевых целях питьевую воду из водопровода, колодцев, родников следует подвергать кипячению.

При обнаружении несанкционированных сбросов в городскую канализацию звоните в аварийно-диспетчерскую службу МУП «Водоканал города Курска» по тел. 700-614.

ИСТОЧНИК KP.RU

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