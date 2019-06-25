На выходных в Курске закроют движение транспорта

СЕГОДНЯ 09:36 2019-06-25T09:36:43+03:00

На Ленина и у «Родины» будет запрещена парковка

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29 июня с 14.30 до 17.30 будет закрыто движение транспорта на площади перед ЦД «Родина». Также в этот день запрещается парковка транспортных средств на площади перед ЦД «Родина».

30 июня с 17.00 до 23.00 закрывается движение всех видов транспорта по улице Ленина — на участке от улицы Садовой до Красной площади. По Сонина движение будут перекрывать по мере необходимости с пропуском городского пассажирского транспорта. Пассажирский транспорт будет курсировать по улице Радищева.

Также запрещается парковка транспортных средств на улице Ленина и прилегающих улицах на расстоянии 50 метров от улицы Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU