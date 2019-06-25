На выходных в Курске закроют движение транспорта
На Ленина и у «Родины» будет запрещена парковка
Пассажирский транспорт будет курсировать по улице РадищеваФото: Яна ШЕЛЕСТ
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29 июня с 14.30 до 17.30 будет закрыто движение транспорта на площади перед ЦД «Родина». Также в этот день запрещается парковка транспортных средств на площади перед ЦД «Родина».
30 июня с 17.00 до 23.00 закрывается движение всех видов транспорта по улице Ленина — на участке от улицы Садовой до Красной площади. По Сонина движение будут перекрывать по мере необходимости с пропуском городского пассажирского транспорта. Пассажирский транспорт будет курсировать по улице Радищева.
Также запрещается парковка транспортных средств на улице Ленина и прилегающих улицах на расстоянии 50 метров от улицы Ленина.
ИСТОЧНИК KP.RU