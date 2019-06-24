На Курской Коренской ярмарке испекут гигантскую коврижку
На приготовление пряника пойдет 17 кг меда
Попробовать пряник смогут все желающиеФото: Из архива "КП"
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На Курской Коренской ярмарке испекут гигантскую коврижку. Ее длина составит шесть метров, а ширина — 2,2 метра, вес 190 кг. На приготовление пряника пойдет 17 кг меда, почти 32 кг сахара и 50 кг сахарной пудры, 22,5 кг сливочного масла, 78 кг муки, а также килограмм ароматных трав и специй. Готовить ее будут четыре повара.
Попробовать пряник смогут все желающие. Она будет находиться у памятника «Обретения Иконы». Организаторы планируют изобразить на коврижке герб Курской области и надпись «Коренская коврижка 2019».
ИСТОЧНИК KP.RU