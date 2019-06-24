2019-06-24T16:48:52+03:00
Звезды

В Курске презентовали фильм о гибели АПРК

Картина вышла в российский прокат после многомесячной заминки [фото, видео]
Светлана ВОЛКОВА
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Перед премьерой прошло специальное мероприятие для гостейПеред премьерой прошло специальное мероприятие для гостейФото: Светлана ВОЛКОВА
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23 июня в кинотеатре "Люксор" прошел предпремьерный показ нашумевшего французско-бельгийского фильма «Курск» датского режиссера Томаса Винтерберга. Картина с участием таких звезд, как Колин Ферт и Маттиас Шонартс увидела свет еще в прошлом году, но до сих пор не было известно, покажут ли фильм в России. Слишком уже смелым называли фильм критики.

Фотовыставка в "Люксоре" напоминает историю АПРК на основе кадров из фильма Фото: Светлана ВОЛКОВА

Фотовыставка в "Люксоре" напоминает историю АПРК на основе кадров из фильмаФото: Светлана ВОЛКОВА

Съемки фильма в основном велись во Франции, поскольку Россия изначально вроде бы давшая согласие, отказалась предоставить площадку для съемок на своей территории.

Выход в прокат этой картины - так или иначе особое событие. Режиссер попытался показать историю максимально приближенной к реальности и в то же время включил в картину элементы художественного вымысла.

Показ в России все же состоялся Фото: Светлана ВОЛКОВА

Показ в России все же состоялсяФото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске для презентации фильма подготовили специальную фотовыставку, рассказывающую об истории АПРК. Все, кто пришел на предпремьерный показ, смогли освежить в памяти трагические события, произошедшие в Баренцевом море.

Больше фото смотрите здесь>>

Предпремьерный показ фильма "Курск".

ИСТОЧНИК KP.RU

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