2019-06-24T15:17:58+03:00
Происшествия

Курские таможенники изъяли турецкие нектарины

Почти полтонны товара не были задекларированы
Ольга ДАНИЛОВА
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Нарушителям грозит штрафНарушителям грозит штрафФото: предоставлено пресс-службой
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На Крупецком таможенном посту Курской таможни задержали 575 килограмм нектаринов.

На таможенный пост была подана декларация на товары, согласно которой из Турции в Россию ввозили фрукты, в том числе пять тонн нектаринов урожая 2019 года.

Во время таможенного досмотра с пересчетом грузовых мест и взвешиванием товара выявлено превышение фактического веса товара на 575 килограммов, чем было заявлено в товарно-сопроводительных документах. Объяснить несоответствие веса товара сведениям, заявленным в документах, декларант не смог, уточнили на таможне.

По сообщению заместителя начальника Крупецкого таможенного поста Александра Разенкова, против ООО, зарегистрированного в московском регионе, по факту недекларирования товара, возбуждено дело об административном правонарушении. По делу проводится административное расследование. Нарушителю таможенного законодательства грозит штраф и возможная конфискация товара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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