В Курске появится "Молодежный амфитеатр"

СЕГОДНЯ 13:44 2019-06-24T13:44:34+03:00

Здесь появятся места для зрителей и сценическая площадка Фото: Светлана ВОЛКОВА

Он будет расположен на Боевой даче

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Арт-объект «Молодежный амфитеатр» откроется 25 июня в 17 часов на территории Детско-юношеской спортивной школы № 4. ДЮСШ по адресу Курск, ул. Тускарная, 3а. Многим горожанам она известна как спортивный клуб «Меркурий», расположенный в северо-восточной части «Боевой дачи».

Здесь появятся места для зрителей и сценическая площадка, которая будет предоставлена молодежи для самореализации в сфере искусства. Однако первым гостем проекта станет заслуженный артист Российской Федерации, арт-директор ежегодного фестиваля Российского фонда культуры «Джазовая провинция» Леонид Винцкевич. Следом, в 18.00 часов выступит уникальный Jazz-Rock проект Черноземья – «TAKE FIRE». В программе также запланированы конкурсы от партнеров, мастер-класс по приготовлению летних лимонадов.

ИСТОЧНИК KP.RU