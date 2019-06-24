В Курске появится "Молодежный амфитеатр"
Арт-объект «Молодежный амфитеатр» откроется 25 июня в 17 часов на территории Детско-юношеской спортивной школы № 4. ДЮСШ по адресу Курск, ул. Тускарная, 3а. Многим горожанам она известна как спортивный клуб «Меркурий», расположенный в северо-восточной части «Боевой дачи».
Здесь появятся места для зрителей и сценическая площадка, которая будет предоставлена молодежи для самореализации в сфере искусства. Однако первым гостем проекта станет заслуженный артист Российской Федерации, арт-директор ежегодного фестиваля Российского фонда культуры «Джазовая провинция» Леонид Винцкевич. Следом, в 18.00 часов выступит уникальный Jazz-Rock проект Черноземья – «TAKE FIRE». В программе также запланированы конкурсы от партнеров, мастер-класс по приготовлению летних лимонадов.
ИСТОЧНИК KP.RU