2019-06-24T11:41:22+03:00
Общество

В Курской области открылся «Губернаторский лагерь»

Здесь будет реализован проект по экспорту образовательных программ Артека
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
За три смены здесь смогут отдохнуть 630 детейЗа три смены здесь смогут отдохнуть 630 детейФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Курская область стала вторым регионом, в котором будет реализовываться проект по экспорту образовательных программ Артека в субъекты РФ «Губернаторский лагерь». В прошлом году он стартовал в Ярославской области.

Соглашение о сотрудничестве между Администрацией Курской области, Курским государственным университетом и международным детским центром «Артек» было подписано в рамках Московского международного салона образования в апреле 2019 года.

За три смены здесь смогут отдохнуть 630 детей в возрасте от 7 до 17 лет.

График работы смен:

1 смена – с 24 июня по 14 июля. Торжественное открытие первой смены состоится 26 июня в 10.00. Закрытие смены 13 июля в 17.00

2 смена пройдет с 17 июля по 6 августа. Торжественное открытие 19 июля в 10.00. Закрытие смены 5 августа в 17.00

3 смена - с 9 августа по 29 августа. Торжественное открытие 11 августа в 10.00. Закрытие смены 26 августа в 17.00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курске появится "Молодежный амфитеатр"
В Курске полицейский угрожал пистолетом детям
Жителя Курской области осудили за убийство знакомого
В Курске сносят рекламные конструкции
В Курской области утонул 68-летний мужчина
На Курскую область надвигается дождь и гроза
Куряне смогут пожаловаться на мусор по телефону и через сайт
Куряне в составе сборной России по настольному хоккею завоевали первое место
Куряне смогут вписать историю героев в Летопись воинской славы
Курская область присоединится к всероссийской акции «Горсть Памяти»
Курский «Авангард» стартовал с крупной победы
По итогам "прямой линии" с Путиным курские чиновники получили спецпоручения
Сбербанк запустил электронную регистрацию договора купли-продажи у застройщика
В День памяти и скорби курянам бесплатно покажут "Белорусский вокзал"
В Курске утонул еще один человек
В Курске подешевели авиабилеты к морю
Полпред Президента РФ в ЦФО направил приветствие участникам СЭФ в Курске
В этом году в курских вузах будет более 3200 бюджетных мест