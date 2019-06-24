В Курской области открылся «Губернаторский лагерь»

СЕГОДНЯ 11:41 2019-06-24T11:41:22+03:00

За три смены здесь смогут отдохнуть 630 детей Фото: Светлана ВОЛКОВА

Здесь будет реализован проект по экспорту образовательных программ Артека

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Курская область стала вторым регионом, в котором будет реализовываться проект по экспорту образовательных программ Артека в субъекты РФ «Губернаторский лагерь». В прошлом году он стартовал в Ярославской области.

Соглашение о сотрудничестве между Администрацией Курской области, Курским государственным университетом и международным детским центром «Артек» было подписано в рамках Московского международного салона образования в апреле 2019 года.

За три смены здесь смогут отдохнуть 630 детей в возрасте от 7 до 17 лет.

График работы смен:

1 смена – с 24 июня по 14 июля. Торжественное открытие первой смены состоится 26 июня в 10.00. Закрытие смены 13 июля в 17.00

2 смена пройдет с 17 июля по 6 августа. Торжественное открытие 19 июля в 10.00. Закрытие смены 5 августа в 17.00

3 смена - с 9 августа по 29 августа. Торжественное открытие 11 августа в 10.00. Закрытие смены 26 августа в 17.00

ИСТОЧНИК KP.RU