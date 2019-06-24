Жителя Курской области осудили за убийство знакомого

СЕГОДНЯ 11:21 2019-06-24T11:21:08+03:00

В результате полученных повреждений потерпевший скончался Фото: Из архива "КП"

Мужчина проведет в колонии строгого режима 12 лет

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Следователи Рыльского межрайонного следственного отдела СУ СК по Курской области собрали достаточно доказательств для для вынесения приговора 61-летнему жителю района. Мужчину признали виновным в убийстве.

19 января 2019 года в гости к осужденному пришел 67-летний односельчанин, с которым они стали распивать спиртные напитки. Затем мужчины поссорились на почве ревности.

Хозяин дома несколько раз ударил потерпевшего головой о металлическую часть печи, а потом нанес ему множественные удары топором и неустановленным предметом. В результате полученных повреждений потерпевший скончался.

Суд приговорил злоумышленника к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU