Жителя Курской области осудили за убийство знакомого
Следователи Рыльского межрайонного следственного отдела СУ СК по Курской области собрали достаточно доказательств для для вынесения приговора 61-летнему жителю района. Мужчину признали виновным в убийстве.
19 января 2019 года в гости к осужденному пришел 67-летний односельчанин, с которым они стали распивать спиртные напитки. Затем мужчины поссорились на почве ревности.
Хозяин дома несколько раз ударил потерпевшего головой о металлическую часть печи, а потом нанес ему множественные удары топором и неустановленным предметом. В результате полученных повреждений потерпевший скончался.
Суд приговорил злоумышленника к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU