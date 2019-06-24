2019-06-24T09:29:48+03:00
Общество

В Курске сносят рекламные конструкции

Всего предстоит демонтировать 110 щитов и билбордов
Яна ШЕЛЕСТ
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На улице Радищева демонтировали две рекламные конструкцииНа улице Радищева демонтировали две рекламные конструкции
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20 и 22 июня в Курске на улице Радищева демонтировали две рекламные конструкции, установленные на земельном участке, принадлежащем курскому «Динамо». Владелец билбордов разрешения на их установку и эксплуатацию не получал и получить не мог, так как в схеме размещения рекламных конструкций, утвержденных Постановлением администрации города Курска место, где сейчас находятся щиты, отсутствует.

При всем этом произвести демонтаж рекламных конструкций утром не удалось, так как их владелец активно этому препятствовал. Вечером 22 июня при содействии МЧС предписание и исковое заявление прокуратуры города были исполнены – незаконные щиты демонтировали.

На территории Курска еще более 110 щитов и билбордов, установленных незаконно. Все они будут демонтированы, их владельцам выданы соответствующие предписания. Рекламное пространство города приведут в соответствии с требованиями законодательства. На демонтаж в муниципальном бюджете предусмотрено более двух миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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