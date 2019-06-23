2019-06-23T15:17:21+03:00
Происшествия

В Курской области утонул 68-летний мужчина

Компания приятелей отдыхала на «диком» пляже
Анна ГРЕБЕНКИНА
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68-летний мужчина утонул в Октябрьском районе в реке Сейм 22 июня. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Курской области, на берегу реки в районе переходного моста в деревне Дьяконово отдыхала компания местных жителей. Один из них решил искупаться, но, нырнув, на поверхности воды он уже не появился. Группа приятелей отдыхала на «диком» пляже.

Через несколько часов группа водолазов достала из воды тело мужчины 1961 года рождения. Глубина Сейма в этом районе достигает 3 метров, ширина – около 10 метров. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Спасатели в очередной раз просят курян и гостей региона выбирать для отдыха только официальные пляжи, где осуществляется дежурство спасателей, готовых оказать помощь в любой момент. В случае ЧП звоните по номеру «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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