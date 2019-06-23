2019-06-23T15:18:13+03:00
Происшествия

На Курскую область надвигается дождь и гроза

Местами порывы ветра будут достигать 18 м/с
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

По прогнозу курских синоптиков, на территории области с 21 часов воскресенья до вечера 24 июня ожидается переменная облачность. Местами небольшой, в отдельных районах умеренный кратковременный дождь, гроза. Днем местам град. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, при грозе местами порывы 15-18 м/с. Температура: ночью 16-21°, днем 27-32°.

Чтобы избежать несчастных случаев, ГУ МЧС по Курской области просит жителей региона соблюдать правила безопасности:

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилью;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража припаркуйтесь вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов). Спасатели напоминают, что в случае беды всегда можно обратиться по номеру «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курской области утонул 68-летний мужчина
Куряне смогут пожаловаться на мусор по телефону и через сайт
Куряне в составе сборной России по настольному хоккею завоевали первое место
Куряне смогут вписать историю героев в Летопись воинской славы
Курская область присоединится к всероссийской акции «Горсть Памяти»
Курский «Авангард» стартовал с крупной победы
По итогам "прямой линии" с Путиным курские чиновники получили спецпоручения
Сбербанк запустил электронную регистрацию договора купли-продажи у застройщика
В День памяти и скорби курянам бесплатно покажут "Белорусский вокзал"
В Курске утонул еще один человек
В Курске подешевели авиабилеты к морю
Полпред Президента РФ в ЦФО направил приветствие участникам СЭФ в Курске
В этом году в курских вузах будет более 3200 бюджетных мест