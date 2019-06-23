На Курскую область надвигается дождь и гроза

СЕГОДНЯ 14:57 2019-06-23T15:18:13+03:00

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По прогнозу курских синоптиков, на территории области с 21 часов воскресенья до вечера 24 июня ожидается переменная облачность. Местами небольшой, в отдельных районах умеренный кратковременный дождь, гроза. Днем местам град. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, при грозе местами порывы 15-18 м/с. Температура: ночью 16-21°, днем 27-32°.

Чтобы избежать несчастных случаев, ГУ МЧС по Курской области просит жителей региона соблюдать правила безопасности:

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилью;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража припаркуйтесь вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов). Спасатели напоминают, что в случае беды всегда можно обратиться по номеру «112».

ИСТОЧНИК KP.RU