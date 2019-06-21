Куряне смогут вписать историю героев в Летопись воинской славы

СЕГОДНЯ 15:19 2019-06-21T15:19:01+03:00

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22 июня – День памяти и скорби по миллионам жертв Великой Отечественной войны. В этот день с 8.00 до 20.00 в выставочном центре «Курск – Город воинской славы» (ул. К. Маркса, 58) каждый желающий может вписать в «Летопись воинской славы курян» историю человека, чей портрет вы с гордостью несете в шествии «Бессмертного полка».

«На основании воспоминаний людей, переживших суровые испытания, мы можем вместе написать правдивую историю Великой Отечественной войны, - призывают организаторы мероприятия – управление культуры города Курска и городской Центр историко-культурного наследия. Это будет нашим ответом на вызовы в адрес нашей страны и нашей истории, с которыми сегодня сталкивается Россия».

ИСТОЧНИК KP.RU