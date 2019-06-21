2019-06-21T13:30:45+03:00
Общество

Курская область присоединится к всероссийской акции «Горсть Памяти»

С мест воинских захоронений возьмут горсть земли и пересыпят в «солдатские кисеты»
Ольга ДАНИЛОВА
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В Курской области немало памятных местВ Курской области немало памятных местФото: Светлана ВОЛКОВА
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Курская область присоединится к всероссийской акции «Горсть Памяти», которая пройдет по всей России 22 июня.

В торжественной обстановке с мест воинских захоронений возьмут горсть земли и пересыпят в «солдатские кисеты». Их поместят в гильзах артиллерийских снарядов и установят в историко-мемориальном комплексе Главного храма Вооружённых сил РФ. Возле каждой гильзы будет размещена полная информация о захороненных.

В Курске акция состоится на мемориальном комплексе «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». В 9:00 пройдет возложение венков и цветов к воинскому захоронению, затем митинг.

После этого участники акции возьмут по горсти земли, пересыпят в солдатский кисет, завяжут и передадут военному комиссару. В заключении почётный караул и юнармейцы пройдут маршем под музыку оркестра. В акции может принять участие любой желающий. Она пройдёт не только в областном центре, но и в городах и районах Курской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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