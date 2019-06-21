2019-06-21T12:01:35+03:00
Спорт

Курский «Авангард» стартовал с крупной победы

Следующий матч состоится 24 июня
Ольга ДАНИЛОВА
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Следующий матч наша команда проведет с ФК «Салют Белгород»Следующий матч наша команда проведет с ФК «Салют Белгород»Фото: предоставлено пресс-службой
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Курский «Авангард» начал с крупной победы 0:4 в контрольных матчах межсезонья. Первую игру под руководством нового тренера Мурата Искакова куряне провели в Туле против местного «Арсенала», который в этом сезоне занял шестую строчку в РПЛ и завоевал возможность участвовать в еврокубках. Голы забили: Федчук, Гоцук, Машуков, Минаев. Поздравляем команду с отличным результатом!

Следующий матч наша команда проведет с ФК «Салют Белгород» уже в понедельник, 24 июня на футбольном поле базы «Сейм». Вход для всех желающих будет свободным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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