2019-06-21T11:44:43+03:00
Политика

По итогам "прямой линии" с Путиным курские чиновники получили спецпоручения

Речь идет о проблемах в здравоохранении и экологии
Светлана ВОЛКОВА
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"Мусорная реформа" в действии - курский вариант"Мусорная реформа" в действии - курский вариантФото: Светлана ВОЛКОВА
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20 июня прошла 17-я «Прямая линия» Президента РФ Владимира Путина. В этом году глава государства отвечал на вопросы россиян более 4 часов. Всего на «Прямую линию» Президента поступило более 2,6 млн обращений. В "прямой эфир" никто из курян не вышел. Однако проблемы, с которыми обращались жители других регионов России оказались типичными и для Курской области. В частности, речь идет об экологии - россияне жаловались президенту на неудачную "мусорную реформу", суть которой во многом свелась к тому, что плата выросла, а мусора меньше не стало. Местами стало даже хуже. Вторая глобальная проблема, типичная для России - нехватка квалифицированных специалистов-медиков. Особенно это касается села. Но и в крупных городах проблема ощутима.

Об этом, кстати, уже говорилось на уровне Курской области - в регионе действует медицинский вуз, а уровень профессионализма специалистов-медиков на местах крайне низок, плюс не хватает специалистов. В чем причина такого положения дел, пока курянам никто ответ не дал.

"Врио губернатора Курской области Роман Старовойт, как и все главы регионов, в течение трансляции находился на видеосвязи. Врио губернатора отметил характерные и для Курской области вопросы, прозвучавшие в ходе эфира. По ряду проблемных тем в сферах экологии и здравоохранения уже даны поручения заместителям губернатора, - отметили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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