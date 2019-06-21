2019-06-21T10:04:37+03:00
Звезды

В День памяти и скорби курянам бесплатно покажут "Белорусский вокзал"

Легендарную кинокартину можно будет увидеть на нескольких площадках
Ольга ДАНИЛОВА
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Сеансы пройдут в кинотеатрах и на открытых площадкахСеансы пройдут в кинотеатрах и на открытых площадкахФото: Из архива КП.
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В День памяти и скорби в Курской области стартует всероссийская акция «Великое кино Великой страны».

22 июня в кинотеатрах страны будет организован бесплатный показ легендарного фильма «Белорусский вокзал». Вниманию зрителей также представят документальный фильм, посвященный создателям киноленты.

В Курской области картину можно будет посмотреть в муниципальных районных центрах досуга. В Курске показ фильма будет организован в ЦД «МИР» по адресу ул. Станционная, 14А, тел: (4712) 34-09-32. Также киносеанс запланирован в рамках проекта «Мобильный кинотеатр» 22 июня в 12.00 на площади перед ТРЦ «Манеж».

Цель акции - вспомнить трагические события и героические подвиги Великой Отечественной войны, почтить память героев Великой Победы

ИСТОЧНИК KP.RU

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