В Курске утонул еще один человек

СЕГОДНЯ 09:07 2019-06-21T09:07:44+03:00

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Трагедия произошла вечером 20 июня. В 21:40 на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о происшествии на воде, при купании в не оборудованном месте на реке Сейм.

На место происшествия выезжали оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона Курска, сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи, группа специальных и водолазных работ Аварийно-спасательной службы Курской области.

Однако спасти человека не удалось.

ГУ МЧС России по Курской области предупреждает: Уважаемые куряне, будьте внимательны и осторожны, соблюдайте все меры безопасности при посещении водоемов!

При необходимости обращайтесь по телефону службы спасения «112».

ИСТОЧНИК KP.RU