2019-06-20T14:31:21+03:00
Общество

В Курске построят низководные мосты

Их возведут военные инженеры
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Длина двух мостов составит 50 метров, еще одного – 95 метровДлина двух мостов составит 50 метров, еще одного – 95 метров
Изменить размер текста:

В Курске в Стрелецкой слободе возведут три низководных моста. Их построит понтонно-мостовая бригада инженерных войск, дислоцирующаяся во Владимирской области. Договоренность об этом достигнута между администрацией области и Министерством обороны РФ.

Длина двух мостов составит 50 метров, еще одного – 95 метров. Они рассчитаны на нагрузку 25-30 тонн. Строительство мостов будет проходить в рамках проведения тактико-специального учения, в котором будет задействовано более 60 военнослужащих и специальная техника.

Затем объекты затем передадут муниципалитету для использования местными жителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
19-летнюю курняку будут судить за "закладки"
В Курской области ожидается аномально жаркая погода
Высокопроизводительные сеялки Primera DMC в помощь аграриям Черноземья
Фильм про Чернобыль, который снимают под Курском, выйдет на экраны в 2020 году
Главой Курска избрали Виктора Карамышева
Курянин из ревности застрелил соперника
Курян предупреждают об опасности Курчатовского «моря»
Рост мошенничества с использованием методов социальной инженерии составляет 4-6% в месяц
В Курске пройдет акция «Свеча памяти»
В Курске на Боевке состоится фестиваль уличной еды
Курянин до смерти забил пенсионера
Курский драмтеатр представил новый спектакль
Курян приглашают в "Летний парк чтения"
В курском цирке программа "Белые львы Африки" продлена до 7 июля
Курские таможенники выявили валютные махинации на 68 миллионов рублей
Под Курском вынесли приговор за мошенничество в сфере переселения из аварийного жилья
Под Курском проверили работу «веселых дорожников»
Под Курском перезахоронят останки советских солдат
В Курской области пройдет крестный ход с Пряжевской иконой Божией Матери