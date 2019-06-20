В Курске построят низководные мосты

СЕГОДНЯ 14:30 2019-06-20T14:31:21+03:00

Длина двух мостов составит 50 метров, еще одного – 95 метров

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В Курске в Стрелецкой слободе возведут три низководных моста. Их построит понтонно-мостовая бригада инженерных войск, дислоцирующаяся во Владимирской области. Договоренность об этом достигнута между администрацией области и Министерством обороны РФ.

Длина двух мостов составит 50 метров, еще одного – 95 метров. Они рассчитаны на нагрузку 25-30 тонн. Строительство мостов будет проходить в рамках проведения тактико-специального учения, в котором будет задействовано более 60 военнослужащих и специальная техника.

Затем объекты затем передадут муниципалитету для использования местными жителями.

ИСТОЧНИК KP.RU